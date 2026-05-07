Kayıp diye arandı cinayet çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde e-ticaret ile uğraşan kızı Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan günü saat 02.00'den sonra haber alamayan emekli baba Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Baba Yunus Yapıcı da hemen harekete geçip kızının en son görüldüğü kafe ile ilgili görüntüleri emniyetle paylaştı.

Kameralarda 2 erkeğin mekanda birbirine 'Ata' ve 'Umut' diye hitap ettiğini tespit etti. Soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran baba Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen (22) ile İlyas Umut Dalğar (22) olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İlyas Umut Dağlar gözaltına alındı.

CESEDİ ÇIKARIP YAKTILAR

İlyas Umut Dalğar ifadesinde "Ata, Kübra'nın kendisine olan borcunu ödemesini istiyordu. Antalya'dan kafeden çıktık. Kübra uyuyordu. Ata, kafasından vurdu. Cesedi gömdük. Biz İstanbul'a gittik. Sonra geriye döndük. Cesedi gömdüğümüz noktaya geldik. Ata, gömülü cesedi topraktan çıkararak halıya sardı. Daha sonrasında bir varil içerisine halıya sarılmış cesedi yaktık. Ata, İstanbul'dan su bidonuna 5 litrelik benzin almıştı. Sonrasında bazı parçaları balyoz ve kürek yardımı ile çuvalla koyup Korkuteli tarafına gittik. Bataklık, göl gibi bir yere attık." dedi. Dalğar'ın ifadesi üzerine ormanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Ata Berk Sezen de İstanbul'da yakalandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KATİLLERİYLE

Kübra Yapıcı ile sevgilisi olduğu öne sürülen Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kız, Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında ise kalkıp birlikte ayrıldıkları anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan yer gösterme işlemi akabinde Ağlasun'da araziye gömülen silah bulundu. Silah detaylı incelemeye gönderildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.