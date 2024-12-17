Kayıp Ecrin ve Efe’den güzel haber: 4 gün sonra eve döndüler

İzmit Erenler Mahallesi'nde yaşayan Ecrin Yapıcı, geçtiğimiz cumartesi günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Annesi İlknur Yapıcı, kızı Ecrin'in Efe Ayyıldız isimli arkadaşı ile birlikte kaybolduğunu belirtmiş ve iki gençten günlerdir haber alınamadığını ifade etmişti. Kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, İzmit genelinde yoğun bir şekilde sürdü. Her yerde aranan iki genç, kayıp olduklarına dair haberlerin yayılması sonrası 4 günün ardından bugün kendi istekleriyle evlerine döndü. Ancak, iki gencin neden evlerinden uzaklaştıkları henüz netlik kazanmadı.