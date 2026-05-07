Haberler Yaşam Haberleri Kayıp emekli öğretmenin cenazesi derede bulundu
Giriş Tarihi: 7.05.2026 13:44

Bingöl’ün Solhan ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin’in (45) cansız bedeni derede bulundu.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 2 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Keskin için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürdü. Çalışmalara 13 AFAD gönüllüsü, 11 AFAD personeli, güvenlik korucuları, UMKE ekipleri, jandarma ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Ekipler, özellikle Haçapur Deresi ve çevresinde yoğun arama gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Keskin'in cenazesi, köyünden 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkiinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

#BİNGÖL #UMKE #AFAD

