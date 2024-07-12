Kayıp Erva kan donduran vahşete kurban gitti

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Beylikdüzü'nde 20 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın parçalanmış cesedi bir inşaatta bulundu. Detaylar kan dondurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne 19 Haziran'da giden anne Nazik Asar, kızı Erva Raziye Asar'dan haber alamadığını belirterek yardım istedi. Kayıplar Büro'da görevli polisler, genç kadınla kızla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Asar'ın en son girdiği evden bir daha çıkmadığını belirleyen deneyimli dedektifler, evde ikamet eden Fethi Dağlı'yı gözaltına aldı.Fethi Dağlı ilk ifadesinde bir şey bilmediğini iddia etse de polisin ısrarlı sorgusuyla kan donduran itiraflarda bulundu. Erva Raziye Asar ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını kaydeden Fethi Dağlı, evde yaşanan tartışmada genç kadını boğarak öldürdüğünü, bir süre derin dondurucuda sakladığı cesedi daha sonra bıçakla parçalara ayırdıktan sonra çöp poşetine koyarak taksiyle gittiği bir inşaat alanındaki boşluğa attığını söyledi. Ekipler, katil zanlısının söylediği noktada ceset parçalarını buldu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir süre önce eşinden boşanan Erva Raziye Asar'ın sosyal medyada ilanlar paylaşıp evlere temizliğe gitmek için iş aradığı belirlendi. Fethi Dağlı'nın kadın profili açıp Erva Asar ile iletişime geçerek sözde ağabeyinin evini temizlemek için anlaştığı ancak adres olarak kendi evini verdiği saptandı. Öldürülen kadının cep telefonu, katil zanlısının işyerindeki kulübede bulundu. İki ismin de cep telefonları incelenmek üzere Siber Şube'ye gönderildi.43 yaşındaki Fethi Dağlı'nın 2007'de de İstanbul Esenyurt'ta bir cinayet işleyip cezaevine girdiği, 2021'de tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Dağlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.