Kayıp genç için umut tükeniyor

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan ve 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in (25) son izine Beşiktaş sahilinde rastlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar ve yüzlerce saatlik kamera kaydı incelemeleri sonucunda, gencin akıbeti netleşti. İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak akşamı babasıyla telefonla görüştükten sonra cihazını kapattı. Önce Kadıköy Koşuyolu'nda bir arkadaşıyla buluşan İbişler, daha sonra metrobüsle Mecidiyeköy'e geçti. Buradan yürüyerek Beşiktaş İskelesi istikametine doğru ilerlediği belirlenen İbişler'in, son olarak sahildeki bir işletmeye girdiği tespit edildi.Arama çalışmaları kapsamında evinden çıkarak Beşiktaş'a geldiği belirlenen İbişler için güzergahtaki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, kendisini denize bıraktığı görüldü. Yakınları, gencin son zamanlarda psikolojik durumunun iyi olmadığını ifade etmişti. Deniz yüzeyinde botlarla arama yapılırken, balık adamlar da su altında tarama gerçekleştirdi.