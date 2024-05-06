Kayıp genel müdür 5 gün sonra adliyede

İstanbul Küçükçekmece'de sahildeki parkta İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su çukuruna düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında önceki gün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı vermiş, 3 kişi yakalanmış ve içlerinden Makine Teknikeri olan Faruk K. tutuklanmıştı. Ancak olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için uzman isimler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu sayılan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise firari durumdaydı. 5 gün boyunca firar eden ve ifade vermeye gitmeyen Genel Müdür Sukas, kamuoyu baskısına daha fazla dayanamayıp avukatı ile birlikte adliyeye ifade vermeye gitti. İfadesi alınan Sukas, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.