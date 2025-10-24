Kayıp ihbarı bulunulan adam evinde ölü bulundu

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ve otelde çalışan Ferhat Oruç'tan 3 gündür haber alamayan Bolu'daki yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbarla Oruç'un oturduğu adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri daireye girildiklerinde Ferhat Oruç'un cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberin ardından Ferhat Oruç'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evde yapılan incelemenin ardından talihsiz turizmcinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.