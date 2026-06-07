Kayıp ihbarı yapılan Menesa havuzda ölü bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Köyü'nde, yaşayan Menesa Özel, bahçede oyun oynarken ortadan kayboldu. Küçük kızın evde ve bahçede olmadığı fark eden Özel ailesi, kendi imkanlarıyla Menesa'yı aradı. Küçük kızı bulamayan aile durumu Bağlar İlçe Jandarma Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine bölgele jandarma, sağlık görevlileri ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, aileye ait evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltı.

Küçük Menesa'nın, havuzda hareketsiz halde durduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Menesa Özel'in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı. Ön otopside vücudunda kesici ya da darp izine rastlanmayan Menesa Özel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Menesa'nın cansız bedeni ailesi tarafından alındı. Talihsiz kız Tellikaya Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise, devam ediyor.