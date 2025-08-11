Kayıp işadamı olayında bir tutuklama

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan işadamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları, 6'ncı günde de devam etti. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yaptı. Aramalar, bugün İzmir Emniyeti'nden ROV cihazı getirilerek, deniz tabanında yapılacak.Olayla ilgili "Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisinin kaptanı C.T. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Kaptan bu kez tutuklandı.