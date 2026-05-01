Haberler Yaşam Haberleri Kayıp kadın cinayete kurban gitti
Giriş Tarihi: 1.05.2026

Şenol BOZKURT
Ardahan'da kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Müslümat Özer'den acı haber geldi. Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Özer, jandarma ekiplerince evinin ahırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarının haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Titizlikle yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisinin Özer'in damadı G.S. olduğu tespit edildi. Olay sonrası kaçtığı belirlenen şüpheli, Ardahan ve Erzurum JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla Erzurum'da yakalandı.

