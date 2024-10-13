Kayıp kadının cesedi 19 gün sonra Kızılırmak’ta Bulundu

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde, 25 Eylül'de kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedine, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'ta ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin günler süren çalışmaları sonucunda bulunan ceset, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolmasının ardından, jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 12 zanlıdan, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile komşuları K.U. ve D.G. tutuklanmış, diğer zanlılar serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.