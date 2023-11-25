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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Kayıp kızlar bulundu istismarcılar tutuklandı

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Armağan YILMAZ
Kayıp kızlar bulundu istismarcılar tutuklandı
İstanbul Esenler'de kendilerinden 11 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki iki kız arkadaş, ailelerinin ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına başvurmalarının ardından önceki gün bulundu. İki çocuğu alıkoydukları ve cinsel istismarda bulundukları belirlenen 3 kişi tutuklandı. Esenler'de aileleriyle birlikte yaşayan B.A. (14) ve E.Y. (14), 13 Kasım günü ortadan kayboldu. Çocuklarından haber alamayan aileleri emniyete ve savcılığa başvurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Emniyet ekipleri de kayıp kız çocuklarını bulmak için çalışma başlattı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına da başvuran aileler, gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol, B.A. ve E.Y.'nin bulunduğuna ilişkin müjdeli haberi önceki gün canlı yayında ailelere verdi. Ailelerin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kayıp çocukları istismar ettiği belirlenen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet G., Mehmet Y. ve Mustafa Y., savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nce çocuğun cinsel istismarı ve çocuğun alıkonulması suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayıp kızlar bulundu istismarcılar tutuklandı
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