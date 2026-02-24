Kayıp Mekiye olayında 3 tutuklama

Siirt'te 2 yıl önce 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eş İsa Güç, kardeşi Hüseyin Güç ve kayınpederi İhsan Güç tutuklandı. Baykan ilçesinde 2024'te ortadan kaybolan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Mekiye Akyel'in ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

Aile, kızlarının kaybolmasından eski eşi İsa Güç'ü sorumlu tutarken, genç kadının tandırda yakılmış olabileceği iddiası gündeme gelmişti. İddia üzerine, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi. Akyel'in eski eşi İsa Güç ve kardeşi Hüseyin Güç ile kayınpederi İhsan Güç jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ve Akyel'in telefonlarının en son Veysel Karani beldesinde sinyal verdiği ve ardından kesildiği belirlendi. Olayla ilgili herhangi bir itirafta bulunmayan 3 şüpheli, Mekiye Akyel'i kasten öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. Genç kadının kız kardeşi Halime Pilğir, ablasının öldürüldüğünü belirterek bir mezarı olsun diye cesedini istediklerini söyledi. Pilğir, kız kardeşinin 4 çocuğunun da devlet korumasına alınmasını istedi. Olay günü söz konusu tandırının sabaha kadar yandığı öğrenilirken, tandır başında geçen o karanlık gecenin sırrının soruşturma sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.