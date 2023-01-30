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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Kayıp Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Kayıp Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25), eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden 18 Ağustos 2022 gecesi tartışma çıktı. O tarihten bu yana genç kadından haber alınamadı. Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun K., kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturmayı derinleştiren polis, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla bir çuval taşıdığınıtespit etti. Yapılan kazılarda bir ize rastlanmadı. Dün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kocadağ'ın tarifi ile daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazıda Mine Kocadağ'ın cesedi çuval içinde bulundu. Mithat Kocadağ, cinayeti nasıl işlediğini ise şöyle anlattı: "Sandalyede otururken hızlıca ittirdim, arka üstü düştü. Ağzından burnundan kan geldi. Cesedi 2 gün bazada sakladım. Sonra çalıştığım yere götürdüm, seranın yakınına gömdüm." Denizli'ye getirilecek olan Mithat Kocadağ, adliyeye sevk edilecek.

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Kayıp Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti
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