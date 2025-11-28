Kayıp öğretmenin katili eski kız öğrencisi çıktı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kurulan özel ekip, dönemin HTS kayıtlarını incelediğinde 2006 yılında Hikmet Akçay'ın Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeniyken öğrencilerinden biri olan Esin B. (42) ile olan yakın ilişkisini tespit etti.



İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 4 GÖZALTI

HTS kayıtları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Hikmet Akçay ile telefondan sık sık iletişime geçen Esin B.'nin peşine düştü. İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda Hikmet Akçay'ın ortaokuldan öğrencisi olan Esin B. ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Esin B. ekiplere verdiği ifadedede, Kocaeli'deki evinde tartışma sırasında ittiği Hikmet Akçay'ın düşüp bayıldığını ardından eline aldığı bıçakla Akçay'ı bıçakladığını itiraf etti. Akçay'ın cesedinin ise, bavula konularak Silivri'de yakıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler ifade ve diğer işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyet ifadelerinin ardından 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.