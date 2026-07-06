Kayıp olarak aranan gencin tarlada cesedi bulundu

Olay, dün akşam saat 18.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Tekeler Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarlalık alanda bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, tarlalık alanda hareketsiz şekilde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde ve çevresinde yaptığı incelemelerde, ölen kişinin üzerinden bir kimlik çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde, cesedin 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve her yerde aranan Burak Yüksel'e ait olduğu belirlendi. Gencin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör