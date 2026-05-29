Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:44

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Gedik Köyü’nde kayıp olarak aranan orta yaşlardaki bir kadın, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Şenol BOZKURT
Edinilen bilgilere göre olay, 29 Mayıs sabahı saat 08.11 sıralarında meydana geldi. Köyde yaşayan bir kadın şahsın kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

İhbar sonrası jandarma ve ilgili arama ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan kontroller ve arama faaliyetleri sonucunda kayıp olduğu bildirilen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin otopsiye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

