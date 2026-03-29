Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Necdet Gül'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.





Arama çalışmalarına AFAD'dan 7 personel, 2 araç ve 1 dron katılırken, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 30 personel ile 1 iz takip köpeği de çalışmalara destek verdi. Drone'lar ve iz takip köpeğiyle bölgeyi karış karış tarayan ekipler, saatler süren aramalar sonucunda Necdet Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.