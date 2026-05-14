Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranıyordu: 5 yaşındaki Miraç’ın cansız bedeni evin damında bulundu!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 00:49

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 yaşındaki Miraç İdikurt kayıp olarak arazide aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonucu talihsiz yavru evin damında hareketsiz halde bulunurken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğle vakti evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, bir daha dönmedi. Ailesinin hayatından endişelendiği çocuk hiç bir yerde bulunamayınca sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, arazide kayıp çocuğu arama çalışması başlattı. Her yeri didik dirik arayan ekipler, çocuğu 11 saat sonra gece 23.30 sıralarında evinin damında hareketsiz halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk tespitlerde elektrik akımına kapıldığı öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ŞANLIURFA

