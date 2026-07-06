Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 6.07.2026 13:54

Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu!

Adana'da 3 gün önce sokakta oynamak için evden çıkan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

İHA
Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki Hüseyin’in cansız bedeni bulundu!
  • ABONE OL

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden sokakta oyun oynamak için çıkan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar bir daha evine dönmedi. Uçar'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Can Hüseyin Uçar'ı aradı ancak bulamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUND

Sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir çocuğun hareketsiz yüzdüğünü fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, çocuğun cansız bedenini kanaldan çıkarttı. Yapılan incelemede cesedin Can Hüseyin Uçar'a ait olduğu tespit edildi.

Uçar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri Can Hüseyin Uçar'ın cansız bedeninde herhangi bir darp izine rastlamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA