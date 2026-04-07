Kayıp olarak aranıyordu... Bulunduğu yer yürek yaktı!

Giriş Tarihi: 7.04.2026 13:55

Gece yarısı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için köyde geniş çaplı arama başlatıldı. Saatler süren çalışmaların ardından ortaya çıkan detaylar herkesi derinden etkiledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Burdur'da evden çıktıktan sonra haber alınmayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82) köprü altındaki suda ölü bulundu. Merkeze bağlı Yazıköy'de saat 02.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz için arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yaşar Kubuz, köy yakınlarındaki Bozçay mevkisindeki köprünün altında su içinde bulundu.

Yapılan incelemede Yaşar Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kubuz'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

