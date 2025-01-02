Kayıp Osman için baraj suyu tahliye ediliyor

Azatlı Barajı kenarında motosikleti ve cep telefonu bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor. AFAD, JAK ile birlikte 9 ekip tarafından baraj ve çevresinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin gündemine oturan Narin'in de bulunmasında görev yapan ekibinde yer aldığı ekipler tarafından 7 gündür aranan kayıp Osman için son çare Azatlı barajının tahliye edilmesine karar verildi. Baraj kapağının vanası açılarak ve traktörlerin pompalarının yardımı ile barajın boşaltılmasına başlandı.

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş öğünden bu güne kadar kendisinden haber alınamamıştı. Bölgede dronlarla da arazi araştırmaları gerçekleştirildi.

Son olarak kayıp Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunması nedeniyle baraja girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatılmıştı.