Kayıp Özbekistan uyruklu Sayyora için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şişli'de 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde çöp konteynerinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde daha yakın arkadaşı Ergashalieva Sayyora'nın da aynı kişiler tarafından öldürülüp cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı. Tıpkı yakın arkadaşı gibi hunharca katledilen Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora için Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde bulunan Fulya Mehmetçik camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sayyora'nın ababası Bahrom Bostanou ve annesi Sahiba Bostanou ile birlikte Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Ozoda İslamova ve cami cemaati katıldı.

AİLE KIZININ KATİLLERİNE EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cenazede konuşan Sayyora'nın Babası, Bahrom Bostanou ve annesi Sahiba Bostanou, "Kızımızın ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Olayı aydınlatmaya uğraş veren Adalet Bakanına ve Türk adaletine güveniyoruz. Katillerin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın gıyabi cenaze namazını kıldıran Türkiye Cumhuriyeti'ne , müftülüğe arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ölüm ilanı yapılacak" dedi.