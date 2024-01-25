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Giriş Tarihi: 25.1.2024 09:35 Son Güncelleme: 25.1.2024 09:36

Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti - Araç ve Motor Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti Ne Kadar, Gerekli Evraklar Neler?

Kayıp plaka durumu araç sahiplerinin çok dikkatli olması gereken bir konudur. Araç plakasız bir şekilde trafiğe çıkarsa, bu durum fark edildiğinde sürücü yüklü miktarda bir para cezasına çarptırılacaktır. Ayrıca genel asayiş için de plakaların yerli yerinde olması büyük önem taşır. Plakası kaybolan şoförler araç ve motor kayıp plaka çıkarma ücreti ne kadar konusuyla birlikte gerekli evraklar neler olduğu hakkında da bilgi edinmelidir.

Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti - Araç ve Motor Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti Ne Kadar, Gerekli Evraklar Neler?

Kayıp plaka çıkartma konusunda izlenmesi gereken adımları tüm aşamalarıyla bilmek sürücünün gereken adımları doğru ve hızlı bir şekilde atabilmesine imkân tanıyacaktır. Bu nedenle plakası kaybolan kişiler hem kendilerine hem de emniyet görevlilerine yardımcı olmak adına araç ve motor kayıp plaka çıkarma ücreti ne kadar konusu hakkında bir araştırma yapmalı, gerekli evraklar neler sorusunun yanıtını doğru şekilde öğrenmelidirler.

Araç ve Motor Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti Ne Kadar?

Araç ve motorların plakalarının araçtaki yuvalarına tam oturtulmamaları haline düşüp kaybolmaları sık görülen durumlar arasındadır. Araç plaka yenilemesi için Şoförler Odası'na tek 80 TL, çift 160 TL bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca artık yeni yapılan düzenleme ile yeni plaka çıkartmak için Trafik Şube Müdürlüğü'nün ardından Notere de gidilmek zorundadır. Noterden alınacak belge sayesinde araç plakası Şoförler Odası'nda yenilenebilir.

Noter de kayıp plaka bedeli olarak ruhsat sahibi kişiden 54 TL'lik bir ücret talep etmektedir.

Gerekli Evraklar Neler?

Araç ya da motorunun plakası düşen kişiler yeni plaka çıkartabilmek için aşağıdaki belgelere sahip olmalıdırlar.

  • Trafik Şube Müdürlüğü'nden alınan kayıp plakaya ait kayıp eşya tutanağı.
  • Araç sahibi kişiden alınacak araç ruhsatı
  • Ruhsat sahibinin T.C. Kimliği

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Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti - Araç ve Motor Kayıp Plaka Çıkarma Ücreti Ne Kadar, Gerekli Evraklar Neler?
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