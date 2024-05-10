Kayıp Polonyalı kadın turist ölü bulundu

Denizli, Pamukkale'de ortadan kaybolan Polonyalı turist kadın, ören yeri girişine yakın bir bölgedeki dere yatağında ölü olarak bulundu.Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli'ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dronların da desteğiyle aranmaya başlandı. Dün 11.00 sıralarında Latacz'ın cansız bedenine Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ulaşıldı. Yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi güçlükle yola çıkartıldı. Latacz'ın gezinin sonu için belirlenen buluşma noktasını bulamadığı, çıkış kapısına ulaşmaya çalışırken yolu kaybederek uçuruma yuvarlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.