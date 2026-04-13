Kayıp Ramazan Karaaslan 7 gündür aranıyor

Yakınlarının 6 Nisan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası başlatılan çalışmalarda, Ramazan Karaaslan'ın en son taksiyle Kesikköprü mevkisine gittiği belirlendi. Bu tespit üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilerek geniş çaplı arama başlatıldı.Kırşehir Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kesikköprü yol kontrol noktasında kurulan AFAD koordinasyon merkezinden sevk ve idare sağlanıyor. Arama faaliyetleri; karadan, havadan ve ihtiyaç duyulan alanlarda özel ekiplerin desteğiyle çok yönlü şekilde devam ediyor.

Sahada 2 AFAD aracı ve 7 AFAD personelinin yanı sıra; jandarma komando, karakol, JASAT ve istihbarat ekipleri görev alıyor. Ayrıca Nevşehir JAKEM'den köpekli arama timi ile Ankara JÖAK'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katılıyor. Toplam 71 personel, 1 arama köpeği ve 3 dron ile yürütülen çalışmalarda 4 farklı sektörde 4 bin 700 dekar alan ve 11,5 kilometrelik hat boyunca detaylı tarama yapıldı. Ekipler, özellikle riskli bölgelerde yoğunlaşarak aramalarını sürdürüyor.

Tüm çalışmalara rağmen Karaaslan'a ilişkin henüz kesin bir bulguya ulaşılamazken, arama faaliyetlerinin sadece saha ile sınırlı kalmadığı; adli tahkikat, kamera incelemeleri ve vatandaşlardan gelecek ihbarlarla birlikte çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.