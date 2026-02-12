Kayıp sanıldı cinayet çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İSTANBUL Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) için 9 Şubat'ta yakınları tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı. Bingöl'ün arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine şüpheli Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'nin Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan emlakçı tutuklandı.