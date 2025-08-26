Kayıp telefon cinayeti

İzmir'de bir eğlence mekânında müşteriler arasında çıkan 'Telefonumu çaldın' kavgası kanlı bitti. 20 yaşındaki Emirhan Kaya, kavgaya karışan işletme sahibi Yılmaz E. tarafından vuruldu. Yılmaz E. ve 2 kişi gözaltına alındı. Olay dün saat 01.30 sıralarında, Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekânında meydana geldi. Emirhan Kaya, tuvalete giderken cep telefonunu masanın üzerinde bıraktı.

KAMERADAN GÖRDÜ

Döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan Kaya, iddiaya göre güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde yan masadaki müşterinin cep telefonunu aldığını gördü. Yan masadaki müşteri ile yaşanan tartışmaya işletme sahibi Yılmaz E. de dahil oldu. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Yılmaz E., tabancayla Kaya'ya ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, aralarında işletme sahibi Yılmaz E.'nin de bulunduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.