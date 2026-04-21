Kayıp zabıta Manavgat Irmağı’nda aranıyor

Manavgat Belediyesi'nin zabıta personeli Ali Savaş, Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Ali Savaş için ailesini kayıp başvurusunu ardından arama çalışması başlatıldı. Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal vermesi üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

JANDARMA VE POLİS DÖRT KOLDAN ARIYOR

İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karada, deniz polisi de ırmakta arama yaptı. Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalara aralıksız devam ediyor. Ailesini ise bekleyişi sürüyor. Yetkililer aramanın kayıp zabıtanın bulununcaya kadar devam edeceğini kaydetti.