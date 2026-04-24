Kayıp zabıtanın cansız bedeni Manavgat Irmağı’nda bulundu

Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Savaş'ı bulmak için ekipler Küçük Şelale mevkisinde yoğunlaşmıştı. Öğle saatlerinde Sarı Köprü mevkisinde ırmakta bir bedenin sürüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

CESEDİ BOTLA KIYIYA ÇIKARTILDI

Olay yerine sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, Ali Savaş'ın cansız bedeni çevrede arama kurtarma çalışmasına katılan Jandarma ekipleri tarafından bota alınarak kıyıya çıkarıldı.14 Nisan tarihinden buyana Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Jandarma, İHH ve Side Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 10 dalgıçla sürdürülen yoğun su altı ve kıyı tarama faaliyetleri, bu acı gelişmeyle noktalandı.

Yapılan ilk teşhiste, sudan çıkarılan kişinin bir haftadır aranan Ali Savaş olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesini ardından Savaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.