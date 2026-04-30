Kayıtları Ertok silmiş olabilir

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı. İki şüpheliye de "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlaması yöneltildi. İki şüpheli de 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dosyadaki tespitlere göre, Gülistan Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019'da 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunuyordu. Ancak bu tarihteki hastane müracaatına yönelik tüm tedavi evrakları istendiğinde bu tedavi evrakları gönderilmedi.

HAMİLELİK TESTİ NEGATİFTİ

Savcılığa göre Doku'nun hastaneye gittiği tarihte kayıtların silinmesi kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiğini net bir şekilde ortaya koydu. Tunceli Devlet Hastanesi Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi şirketi olan SİSOFT'un taşeronu olarak görev yapan Burçin Yerlikaya ifadesinde, log kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin bulunmadığını, o dönem savcılığın istediği tüm evrakları gönderdiğini, bu evraklarda da Doku'ya ait hamile olmadığını gösteren 'Beta HCG negatif' şeklinde bir kayıt gördüğünü ancak hangi tarihe ilişkin olduğunu hatırlamadığını söyledi.

SİM KARTI ŞÜPHELİSİ

Bir diğer bilgi işlem görevlisi Yücel Erdem de ifadesinde, yapılan işlemlerden haberi ve bilgisinin olmadığını ve log kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin bulunmadığını öne sürdü. İfadesinde o da sisteme bir hacker tarafından müdahale edilmiş olabileceğini söyleyerek, Doku'ya ait dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından sim kartı gönderilen ve Doku'nun sosyal medya hesabından verileri sildiği saptanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un bu tür işlemler yaptığını duyduğunu belirterek Ertok'un bundan sorumlu olabileceğini iddia etti.