Kaymakam Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Güncel kaymakam maaşı 2022 yılının ocak ayında belli oldu. TÜİK arlık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli ve memur maaş zam oranları ile kaymakam maaşları da açıklanmış oldu. Peki, en yüksek ve en düşük yeni atanan kaymakam maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Her yıl ilçelerin bütün köylerinin en az yarısını ve ilçe içerisindeki teşkilatı teftiş eden kaymakamlar, aynı zamanda halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde de gözden geçirerek gereğinin yapılmasını sağlıyor.

Enflasyon rakamları, derece ve unvana göre değişiklik gösteriyor. 1. sınıf olarak adlandırılan kaymakam maaşları geçen sene 2021 Ocak ayında 13 bin 648 TL olarak yer alırken; 2022 ocak ayında ise 18 bin 899 TL'ye yükseldi. Ek ödemeler ile en düşük kaymakam maaşı 19 bin olarak biliniyor. Kaymakam maaşı aynı zamanda, kaymakamların bulunduğu bölgeye göre de değişiklik gösterebiliyor.

Kaymakam maaşları, kişilerin meslek hayatındaki yıl sayısına göre artışta bulunuyor. Mesleğe yeni başlamış kaymakamlar, en düşük kaymakam maaşı ile başlıyor ve kıdemleri artıkça aldıkları maaş da artıyor. Aynı zamanda kaymakamlar, her devlet görevlisinin faydalandığı hak ve imtiyazlardan yararlanabiliyor. Evli ve çocuk sahibi olan kaymakamlar, ile ve çocuk yardımlarından faydalanabiliyor.