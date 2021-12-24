İcrailık olan eski kaymakamın dolandırıldığı ortaya çıktı

Eski Beykoz Kaymakamı Ahmet K.'ye geçtiğimiz yıl icra takip talebi geldi. 56 yaşındaki emekli kaymakam icra takibine konu borcunu sorguladığında, Kâğıthane'deki bir evde kullanılan elektrik ve doğalgaz ödemelerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 200 liralık borç nedeniyle başlatılan icra takibine itiraz eden kaymakam, borca konu ikametin bulunduğu site ile iletişime geçti. Kendisinin Beykoz'daki kaymakamlık konutunda ikamet ettiğini ve söz konusu sitede kiralık bir evinin olmadığını belirten kaymakam, kiralanan sitedeki kontratta kimlik bilgilerinin olduğunu öğrendi.

ADINA REZİDANS KİRALANMIŞ

Kiralama işleminin kimlik bilgilerini kullanarak yapıldığını ileri süren Ahmet Katırcı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İfadesinde, o dönemde halen kaymakam olduğunu belirten Katırcı, söz konusu borcun ve abonmanlık işlemlerinin bilgisi ve rızası dışında yapıldığını kendisinin bu kiralama işleminden habersiz olduğunu belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Katırcı, kimlik bilgilerini ele geçiren ve bunu kullanarak kendisini maddi manevi zarara uğratan şahısların tespit edilmesini istedi. Emekli Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORMANLIK ALANDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞTİ

Kaymakam Ahmet Katırcı, geçtiğimiz 17 Temmuz günü akşam saatlerinde aracıyla Beykoz Kaynarca Mahallesi Hocaoğlu mevkiindeki ormanlık arazi de cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı. Bu olay sonrası bir genci arabayla ezmeye çalışan Katırcı, emekli olmuştu.