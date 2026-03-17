Kaymakamlık binasında kaos

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında dün 11.00 sıralarında 4 el silah sesi duyuldu. Bina güvenlik amacıyla tahliye edilirken, Özel Harekât Ekipleri'nden de destek istendi. Silahla ateş eden kişinin, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Mahmut Y. olduğu, kendisini binadaki bir odaya kilitlediği belirlendi. Mahmut Y.'nin, olay öncesinde sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, mobbinge uğradığını ve görev yerinin değiştirildiğini iddia ettiği öğrenildi.

Elinde silahla kendisini bir odaya kilitleyen Mahmut Y. polisin ikna çalışması sonucu 4.5 saat sonra teslim oldu. Diğer yandan Mahmut Y.'nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Mahmut Y.'nin, koridorda yürüdüğü, buradaki kişileri dışarı gönderdiği, silahla ateş açtığı yer aldı.