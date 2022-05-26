Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2022: Kaymakamlıklar Saat Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor, Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Ne Zaman?

İllerimize bağlı pek çok ilçelerde kamu düzenini sağlamak ve teftiş etmek görevlerini Kaymakamlıklar yerine getiriyor. Devletin ilçe bazında temsil edildiği bu kurumlar, ilçelerdeki vatandaşlarımızın devletle ilgili pek çok işlemini de yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakamlıklarda işi olan vatandaşlarımız 2022 Kaymakamlık çalışma saatleri ile ilgili Kaymakamlık saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorusuna cevap arıyor…
2022 yılı ülke geneli Kaymakamlık açılış kapanış, öğle arası saatleri ile hafta sonu, resmi ve dini bayramlar da açık mı? sorularının yanıtları şöyle;
Ülke genelinde görev yapan Kaymakamlıklar sabah saat 08.30 itibariyle işbaşı yapmaktadır.
Türkiye geneli Kaymakamlık kurumları akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle personel paydos etmektedir.
Kaymakamlık kurumlarında personel 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası vermektedir.
Kaymakamlıklar hafta sonları (Cumartesi – Pazar) kapalıdır.
Kaymakamlık kurumları resmi ve dini bayram tatillerinde hizmet vermemektedir.