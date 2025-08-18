Kaynak makinesinden kaçak sigaralar çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı ve harekete geçti. Ekipler kargonun deposuna baskın düzenledi. Depodaki çuvallarda bulunan kaynak makinelerini inceleyen ekipler, cihazların içerisine gizlenmiş bin 900 paket elektronik sigara kiti ve bin 350 paket sigara ele geçirdi. Öte yandan jandarma ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının yapılmasının önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde bir araca yaptığı operasyonda 7 bin 500 kilogram kaçak tütün ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.