Kaynana damadını öldürdü

İstanbul Kağıthane
'de 33 yaşındaki Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşinin evinde çıkan tartışmada eşi Nurşin Eser'i silahla vurup ağır yaraladı. Kaynanası ise eline aldığı bıçakla Rüzgar Eser'i bıçaklayarak öldürdü. Çeliktepe Mahallesi'nde dün yaşanan olayda ihbar üzerine adrese giden polis, Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Rüzgar Eser'in eşi Nurşin Eser ile kıskançlık yüzünden aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Rüzgar Eser eşi Nurşin'i silahla vurup ağır yaraladı evde kaynanası Delal A.'yı da darp etmeye başladı. Delal A. bıçakla damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olay yerinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca buldu. Yapılan incelemede Rüzgar Eser'in 'tehdit', 'hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Rüzgar Eser'in cenazesi Adli Tıp
morguna kaldırıldı.