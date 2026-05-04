Kaynananın öldürdüğü gelinin çocukları devlet korumasına alındı

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.'nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

'NAMUS MESELESİ' DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk beyanında, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

KAYNANA TUTUKLANDI

Şişli Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan kaynana Menekşe K. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.'nin eşi Selahattin K.'nin 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda babaları cezaevine olan anneleri ise öldürülen, 2 çocuk devlet koruması altına alındı.

