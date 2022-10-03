Kayseri Adana Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Adana Kayseri Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kayseri Adana arası kaç km sorusu bu iki şehir arasında yolculuk yapacak olanların sorduğu ilk sorulardan bir tanesidir. İki şehir arasındaki mesafeyi bugün harita üzerinden hesaplamak son derece kolay. Peki ya Kayseri Adana arası özel araçla kaç saat sürer? Türkiye'nin en önemli iki şehrinden olan Adana Kayseri arası otobüsle kaç saat sürer? Bu sorunun yanıtını içerikte detaylarıyla birlikte aktardık.

Kayseri Adana Arası Kaç Km?

Kayseri ile Adana birbirine yakın güzergahlar olduğundan dolayı gerek akraba ziyareti gerekse turistik gezi için iki şehir arasındaki trafik devamlı olarak akmaktadır. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesinden gelen ticari mallar Adana ile, Akdeniz bölgesinden gelen ticari mallar da Kayseri ile bu yakınlıktan dolayı son derece yoğun bir iş ağıyla aktarılır. Tüm bu nedenlerden dolayı iki şehir arasında yolculuk yapacakların Adana Kayseri arası kaç km? sorusunu sormalarından daha doğal bir şey yoktur.

Eldeki verilere göre Kayseri Adana arası tam olarak 306,3 kilometredir.

Kayseri Adana Arası Kaç Saat?

Kayseri ile Adana'nın arasındaki mesafe yukarıda da belirtildiği gibi 306,3 kilometredir. Fakat yolculuk yapılan araç tipine ve hava koşullarına bağlı olarak bu kilometrenin kat edilme hızı değişebilir. Yani Kayseri Adana arasında ne kadar mesafe var? Sorusunun yanıtı sabit olsa bile iki şehir arasındaki ulaşımın ne kadar sürdüğü değişkenlik gösterir.

Kayseri ile Adana arası özel araç ile 3 saat 15 dakika veya 3 saat 30 dakika kadar bir süre almaktadır. Aynı yol otobüsle ortalama 4 saat sürmektedir.