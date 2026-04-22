Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıkladı: Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından beklenen müjdeyi vererek, Kayseri'nin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini duyurdu.

"Anadolu'nun önsözü" olarak nitelendirilen Kayseri, 6 bin yıllık geçmişi, Kültepe'den günümüze uzanan köklü tarihi ve kültürel mirasıyla bu ünvanı almaya hak kazandı. Şehir, hem geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapıları hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik restorasyon ve dönüşüm projeleriyle dikkat çekiyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bu ünvanın sadece Kayseri için değil tüm Türkiye ve Türk dünyası için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Kayseri'mizi Türk dünyasının kültür merkezi haline getirecek bu önemli adım, ortak tarih ve değerlerimizi daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacaktır" dedi.

TÜRKSOY'un 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükkılıç, teşkilatın Türk kültürünü koruma, yaşatma ve uluslararası düzeyde tanıtma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi sürecine katkı sunan devlet erkânına da teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, kıymetli Kayseri milletvekillerimize ve değerli TÜRKSOY yetkililerimize şehrimize verdikleri güçlü destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte uyum içerisinde yürüttüğümüz bu süreç, Kayseri'mizi uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin bu başarıya ulaşmasında, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı çalışmalar etkili oldu. Kayseri Turizm Master Planı kapsamında hayata geçirilen projeler, gastronomiden sanata, spordan kültüre kadar birçok alanda şehrin cazibesini artırdı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülen tanıtım faaliyetleri, Kayseri'nin görünürlüğünü önemli ölçüde yükseltti.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 2025 yılından itibaren Kayseri'de de gerçekleştirilecek olması, şehrin kültürel dinamizmini daha da güçlendirdi.

Gastronomi alanında UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'nda yer alan Kayseri'nin bu alandaki konumunun kalıcı hale getirilmesi için de girişimler sürüyor. Ayrıca "Dünya Spor Başkenti" unvanı için yapılan başvurular da Kayseri'nin uluslararası vizyonunu ortaya koyuyor.

KAYSERİ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen bu süreçte, şehri sadece bir kültür başkenti değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor.

2027 yılında düzenlenecek etkinliklerle birlikte Kayseri'nin, Türk dünyasının kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştıran önemli bir merkez olması bekleniyor. Bu gelişme, şehrin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacak.