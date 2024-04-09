Kayseri, Çorum, Sivas ve Kırşehir’de şehit kabirleri ziyaret edildi

Kayseri'de ramazan Bayramı'nın arifesinde vatandaşlar mezarlıklara akın ederken, şehit yakınları ise şehitliklerde şehitlerinin kabri başında dua etti. Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk'ün babası Galip Türk, şehitliğe eşiyle birlikte geldiğini belirterek; "Burası bizim ikinci evimiz. Bir oğlum vardı, o da şehit oldu. Ne diyelim vatan sağ olsun. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok" dedi.

Çorum'da da şehitlikler bayram arifesinde doldu taştı. Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Çorum Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti. Şehitliğe gelen şehit yakınları şehitlerin mezarlarını temizleyerek dualar etti. Şehit aileleri kabirlerin başına bayram şekerleri koydu.

Sivas'ta ise 10 Nisan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı kapsamında, Sivas Valisi Dr.Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, il protokolü ve personel ile Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü. Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kırşehir'de ise Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Hüdayer Mete Buhara şehitliği ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Vali Buhara; "Şehitlerimizin huzurundayız. Şehit ailelerimiz ile birlikte aziz şehitlerimizi bir kez daha dualarla yad ettik" dedi.