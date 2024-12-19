Kayseri Havalimanı Nerede? Kayseri Erkilet Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kayseri'den uçakla ayrılacak olan bireyler uçuş saatine zamanında yetişmek için önceden havaalanının konumuna dair bilgi edinmelidir. Özellikle şehirde ilk kez bulunanlar yabancı olacakları için Kayseri havalimanı nerede sorusunun yanıtlarını araştırmaktadır. Bu hususta en sık merak edilenler arasında Kayseri Erkilet havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları yer almaktadır.

Kayseri Havalimanı Nerede?

ASR kodlu Kayseri Havalimanı, Kocasinan ilçesinde bulunan Erkilet Mahallesinde bulunmaktadır. Erkilet semtinin hemen girişindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yer alan Kayseri havaalanı şehir merkezine yaklaşık 4-5 kilometre, merkeze yakın yoğun ilçe ve mahallelere ise yaklaşık en fazla 15 kilometre mesafededir. Hem iç hem dış hat uçuşların yapıldığı Kayseri Havaalanı İç Anadolu Bölgesinin en işlek havaalanlarından biridir.

Kayseri Havaalanı Yol Tarifi

Kayseri havaalanı Kayseri merkezden tek bir vasıta ile kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumdadır. Özel araçla alana gidecek olanlar evvela Cumhuriyet Meydanından Kocasinan yahut Sivas Bulvarına çıkıp, oradan Mustafa Kemal Paşa Bulvarına saptıktan sonra yaklaşık 3-4 kilometre yol giderek havaalanı tabelalarını takip etmelidirler. Toplu taşıma ile gidecek olanlar ise Seyid Burhanettin Kabristanı, Hunat Hamamı, İstasyon Caddesi duraklarından 96, 983, 271 numaralı belediye otobüslerine binerek havaalanına ulaşabilirler.