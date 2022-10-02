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Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:35 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:36

Kayseri Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Konya Kayseri Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Kayseri Konya arası km sorusu, yolculuk öncesi bireylerin merak ettiği detaylardan birisidir. İster özel araç ister şehirlerarası otobüs ile ulaşım sağlanabilen bu iki şehir yani Konya Kayseri arası kaç km sorusu, yola çıkacaklar için önem arz eder. Peki, Kayseri Konya arası kaç saat otobüsle? Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kayseri Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Konya Kayseri Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu'nun iki büyük şehirlerinden Konya ve Kayseri arasında oldukça yoğun bir trafik vardır. Gerek iş, eğitim gerekse tatil ve seyahat için yapılan Konya Kayseri yolculuğundan önce Kayseri Konya arası kaç saat olduğunu bilmekte fayda var. Gelin sizlerle birlikte Kayseri Konya arası kaç km yol olduğuna ve yolculuk süresine göz atalım...

Özel Araçla Kayseri Konya Arası Kaç Saat, Yol Mesafesi Kaç Km?

Şehirler arası yolculuk için pek çok ulaşım alternatifi vardır, bu ulaşım yollarından biri olan özel araç, kişilerin kendi müsait zamanı ve konforu açısından artısı olan bir seçenektir. Bilhassa çocuklu aileler, yaşlı bireyler ya da hasta yolcusu olan aileler özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Kayseri Konya arasında şehirlerarası yolculuk yapmak için elverişli birden fazla karayolu mevcuttur ki iki şehir arasında yoğun bir otoban trafiğe de vardır. Kayseri Konya arası mesafe özel araçla yolculuk 303 kilometre, 3 saat 50 dakika sürmektedir. Alternatif yol olarak D330 ve Kayseri Niğde yolu üzerinden 376 km, 4 buçuk saat sürmektedir.

Otobüsle Konya Kayseri Arası Kaç Saat, Kaç Kilometre?

Ülkemizde 81 il ve yüzlerce ilçede şehirler arası terminaller mevcuttur. Bu terminallerden hareket eden şehirlerarası otobüsler bütün şehirlere seferler yapmaktadır. Ülkemizde de en sık tercih edilen ulaşım vasıtasının şehirlerarası otobüsler olduğunu da göz önüne aldığımızda, Kayseri Konya arasındaki yol mesafesi ve yolculuk süresinin merak edilen seyahat detaylarının arasında yer alır. Otobüsle Kayseri Konya arası yol mesafesi yaklaşık olarak 305 kilometre, yolculuk süresi ise 4 saat 35 dakikadır.

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Kayseri Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Konya Kayseri Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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