Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Malatya Kayseri Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:43 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:44

Kayseri Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Malatya Kayseri Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Kayseri Malatya arası kaç saat sürdüğünü merak edenlerin sayısı özellikle son günlerde eğitim ve iş için seyahatlerin sıklaştığı son günlerde epey artmış durumdadır. Hem karayolu hem de havayolu kullanarak Malatya Kayseri arasında yolculuk yapmak mümkün. Yolculuktan önce bireyler Kayseri Malatya arası kaç saat yol gidildiğini ve Malatya Kayseri arası kaç km olduğunu merak etmektedir. Gelin hep birlikte Malatya Kayseri arası kaç saat olduğuna ve mesafesine dair ayrıntıları inceleyelim.

Kayseri Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Malatya Kayseri Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Malatya ve Kayseri, birisi İç Anadolu birisi Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan, aralarında sıkça seyahatler gerçekleşen şehirlerdir. Tercih edilen şehirler arası ulaşım türüne göre, Kayseri Malatya arası kaç saat yol tuttuğu ve yolculuk süresi değişkenlik göstermektedir. Peki, Kayseri Malatya arası kaç km? Bu sorunun yanıtını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Özel Araçla Kayseri Malatya Arası Kaç Km, Kaç Saat?

Bireyler yolculuklarını kendi zamanları ve şartlarına göre şekillendirmek istiyorsa, tercihleri özel araçla şehirler arası yolculuktan yana olmaktadır. Kayseri ve Malatya arasında gidiş geliş yapabilmek için oldukça güzel karayollarının varlığı, özel araçla yolculuğu konforlu kılan etkenlerden birisidir. Malatya'dan Kayseri'ye ya da tam tersi istikamette özel araçla yolculuk 4 buçuk saat sürmekte ve 335 kilometre yol gidilmektedir.

Otobüsle Kayseri Malatya Arası Kaç Km, Kaç Saat Sürer?

Ülkemiz genelinde şehirler arası yolculuk için en çok rağbet gören ulaşım araçlarından bir diğeri de otobüstür. Bütün iller arasında otobüs seferleri yapan firmaların hayli fazla olması da, şehirler arası yolculuğuna çıkacak olan bireylerin otobüs yolculuğunu tercih etmesine neden olmaktadır. Malatya ile Kayseri arasında da senenin her döneminde otobüs seferleri mevcuttur. Bu iki şehir arasında otobüs yolculuğu yaklaşık olarak 5 saat sürmekte, 340 kilometre yol gidilmektedir .

Uçakla Kayseri Malatya Arası Kaç Km, Kaç Saat Sürer?

Zamandan tasarruf etmeyi sevenler, seyahatlerinde yolculuğu en az sürede tamamlayan havayollarını tercih etmektedir. Ülkemiz illerinin yüzde 90'ında hava limanı ve bu iller arasında uçuş seferleri mevcuttur. Malatya Kayseri arasında da uçuş seferleri yapılmaktadır lakin bu uçuşlar direkt değil aktarmalı olarak olduğu için Kayseri Malatya arası uçuş yolcuğu 6+ saat sürmektedir. İki şehir arasındaki uçuş mesafesi 230 kilometredir.

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Kayseri Malatya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Malatya Kayseri Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
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