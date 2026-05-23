Kayseri merkezli dev operasyon: Suç örgütüne darbe! 4 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip ile dinleme faaliyetlerinin ardından Kayseri merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ÇETE LİDERİ ADINA ÖRGÜT KURMUŞLAR
Operasyonda örgüt yöneticisi olduğu belirtilen M.A.Ş. ile örgüt üyesi oldukları iddia edilen N.Ş., Z.E.H., S.Ş., M.Ş. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin, Kırmızı bültenle aranan M.B adına örgüt kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini tehdit ettikleri, suç örgütü yararına yağma eylemlerine karıştıkları ve yasa dışı ekonomik kazanç sağladıkları belirlendi.
4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş., "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ş. ile İ.A. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.