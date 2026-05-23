Kayseri merkezli dev operasyon: Suç örgütüne darbe! 4 tutuklama

Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:25

Kayseri’de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Operasyonda, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu adına suç örgütü kurarak yasa dışı kazanç elde eden çete çökertildi.

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip ile dinleme faaliyetlerinin ardından Kayseri merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ÇETE LİDERİ ADINA ÖRGÜT KURMUŞLAR

Operasyonda örgüt yöneticisi olduğu belirtilen M.A.Ş. ile örgüt üyesi oldukları iddia edilen N.Ş., Z.E.H., S.Ş., M.Ş. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin, Kırmızı bültenle aranan M.B adına örgüt kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini tehdit ettikleri, suç örgütü yararına yağma eylemlerine karıştıkları ve yasa dışı ekonomik kazanç sağladıkları belirlendi.

4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş., "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ş. ile İ.A. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
