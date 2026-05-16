Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 60 tutuklama

Soruşturma kapsamında, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 farklı banka hesabı kullanılarak bahis oynatıldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 8 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kayseri merkezli İstanbul, Yozgat, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya, Trabzon ve Adana olmak üzere 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 119 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 94'ünün Kayseri'de yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

SUÇ AĞININ YAPISI ORTAYA ÇIKARILDI

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin; Başkalarına ait banka hesaplarını topladığı, hesap bilgilerini üçüncü kişilere aktardığı, şirket hesapları üzerinden yasa dışı para trafiğini yönettiği, kendi banka hesaplarını kiralayarak sisteme dahil olduğu tespit edildi.

60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör