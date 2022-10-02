Kayseri Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Kayseri Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesinde yer alan, yaz turizminin en güzel geçtiği illerimizden Mersin ile İç Anadolu'nun en büyük şehirlerinden Kayseri arasında sıklıkla yolculuklar yapılmaktadır. Son günlerde eğitim ve iş amaçlı il dışına çıkışların artmasıyla birlikte, Kayseri Mersin arasında yolculuklarda ivme kazanmıştır. Bizlerde siz değerli okurlarımız bu yazımızda Kayseri Mersin arası kaç km yol olduğuna dair ayrıntıları inceledik. İşte detaylar...

Özel Araçla Kayseri Mersin Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer?

Kayseri ve Mersin arasında ulaşım için özel araç ve otobüs vasıtaları tercih edilmektedir. Ancak gezerek yolculuk yapmak, güzergah ve zaman durumunu kendi inisiyatifine bırakmak isteyen bireyler çoğunlukla özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Kayseri Mersin de birbirinden fazla uzak şehirler olmadığı için, bu iki şehir arasında özel araçla yolculuk yapanların sayısı hayli fazladır. Durum böyle olunca özel araçla Mersin Kayseri arası yol mesafesi ve yolculuk süresi hakkında bilgi edinmek faydalı olacaktır. Kayseri Mersin arası yol özel araçla 315 kilometre, 3 buçuk saattir.

Otobüsle Mersin Kayseri Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde bütün illerde olduğu gibi Mersin ve Kayseri arasında da yılın her döneminde şehirler arası otobüs seferleri mevcuttur. İki şehrin birbirlerine yakın şehirler olması nedeniyle, günlük olarak yaklaşık 7 -8 Kayseri Mersin ya da tam tersi seferler yapılmaktadır. Otobüs ile Kayseri'den Mersin'e yahut Mersin'den Kayseri'ye seyahat ortalama 5 saat ( bu süre otobüs firmasına ve yol güzergahına göre değişebilmektedir) sürmekte, 326 kilometre yol gidilmektedir.