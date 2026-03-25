Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin asırları aşan lezzeti, şimdi sınırları aşıyor. Kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırması, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

KAYSERİ İÇİN BÜYÜK GURUR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri pastırmasının bin 500 lü yıllardan beri ustalıkla hazırlandığını belirterek; "Kayseri'de pastırma; sadece bir lezzet değil, nesilden nesile aktarılan köklü bir kültürün, emeğin ve geleneğin simgesidir. Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili alması bizim açımızdan büyük bir gurur kaynağıdır."

ASIRLIK LEZZETE ULUSLARARASI ALANDA KORUMA

Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtma çalışmalarının karşılık bulduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, bu başarının tüm kurumların ortak emeğiyle gerçekleştiğini vurguladı. Büyükkılıç, tescille birlikte Kayseri'nin asırlık lezzetinin uluslararası alanda da koruma altına alındığını ifade etti. Büyükkılıç, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen 46. ürün olan pastırma ile Kayseri'nin emeğini, alın terini ve asırlık ustalığını dünyaya bir kez daha gururla duyurduklarını belirterek; " Biz Kayseri olarak sadece üretmiyoruz; değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve bunları geleceğe emin adımlarla taşıyoruz. Bu gururda başta, Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.