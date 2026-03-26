Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Böylece ürün, Türkiye'nin AB tarafından tescillenen 46'ncı coğrafi işaretli ürünü oldu. Yumaklı, Kayseri pastırmasının kendine özgü aroması ve karakteristik tadıyla artık uluslararası alanda da tanınacağını vurguladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, pastırmanın 1500'lü yıllardan bu yana süregelen köklü bir kültürün simgesi olduğunu belirterek bu gelişmenin büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise tescilin, kentin zengin mutfak mirasının dünyaya tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi. Bu başarıyla birlikte Kayseri pastırması uluslararası koruma altına alınırken, şehrin asırlık üretim geleneği ve emeği de küresel ölçekte değer kazanmış oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!