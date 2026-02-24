Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERİ, ANADOLU'DA TARİHİN BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, master planın ön sözünde şehrin tarihi derinliğine ve turizm vizyonuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da yazının ilk kez Kültepe'de kullanıldığını belirterek Kayseri'nin 6 bin yıllık kesintisiz geçmişiyle Anadolu'da tarihin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini vurguladı. Şehrin tarih boyunca başkent niteliği taşıyan önemli bir merkez olduğuna işaret eden Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

GENİŞ KATILIMLI VE BİLİMSEL YOL HARİTASI

Söz konusu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da görüşlerinin aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında belge ve saha araştırmaları tamamlandı" dedi.

Büyükkılıç, 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen "Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı" sonrasında ise farklı turizm başlıklarında oluşturulan çalışma gruplarının katkıları, anketler ve saha analizleri doğrultusunda 2025-2030 dönemini kapsayan kapsamlı strateji belgesi oluşturulduğunu kaydetti.